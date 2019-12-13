Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da orta saha oyuncusu James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı.
13.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:22
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da orta saha oyuncusu James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı.
Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.
Liverpool'a 2015 yılında transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve 25 gol attı.
Kaynak: AA
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