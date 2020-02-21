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Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

21.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:28
Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un kaptanı , dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un hafta içi 'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: AA
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