Liverpool'da futbolcular Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor
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Liverpool'da futbolcular Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor

Liverpool'da futbolcular Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular ortak bir bir açıklama yayımlayarak, Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular ortak bir bir açıklama yayımlayarak, Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini duyurdu.

İngiliz ekibi Liverpool'da futbolcular ortak bir paylaşımda bulundu ve Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini ifade etti. Futbolcular yaptığı açıklamada, "Sevmedik ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Takım olarak ortak görüşümüz. Kulübe ve taraftara olan bağlılığımız sorgusuzdur ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak da diğer futbolcular gibi bu kararı sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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