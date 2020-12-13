Liverpool'da Diogo Jota en az 6 hafta forma giyemeyecek
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Liverpool'da Diogo Jota en az 6 hafta forma giyemeyecek

13.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:36
Liverpool'da Diogo Jota en az 6 hafta forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un forvet oyuncusu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un forvet oyuncusu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İngiliz basınına konuşan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile oynadıkları maçta sakatlanan Jota'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Portekizli oyuncunun dizinde problem yaşandığını belirten Klopp, "Ameliyat olmayacak ama sahalardan 6-8 hafta arası uzak kalacak." ifadesini kullandı.

Sezon başında Wolverhampton Wanderers'tan 44,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a geçen Jota, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 9 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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