15.08.2019 14:02

Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi

UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım" dediği öğrenildi

İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada 4.5 milyon takipçisi olan şahıs emniyetteki ifadesinde, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım" dediği öğrenildi.

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

"Heyecanlandığım için sahaya atladım"

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın emniyete verdiği ifadede, "Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok" dediği öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA