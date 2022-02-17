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Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İtalya deplasmanında Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek final avantajını elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İtalya deplasmanında Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek final avantajını elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk etti. Milona'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Oldukça tempolu geçen maçın 76. dakikasında Firmino, İngiliz ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 83. dakikada Liverpool, Mısırlı yıldızı Salah ile skoru 2-0'a getirdi ve sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Ada temsilcisi çeyrek finale yükselme adına büyük bir avantaj elde etti. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

(İHA)

Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

Liverpool, çeyrek finale göz kırptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hakan Çalhanoğlu, Liverpool, İtalya, Güncel, Haberler

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