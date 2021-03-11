Liverpool çeyrek finalde
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Liverpool çeyrek finalde

11.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:31
Liverpool çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Leipzig karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale adını yazdırdı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool aradığı golleri buldu. 70. dakikada sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini geçerek penaltı gerisinde sert bir vuruşla maçtaki ilk skoru kaydetti.

Golden 4 dakika sonra da Mane farkı ikiye çıkardı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane ağları sarstı. Mücadele 2-0 Liverpool lehine sonuçlanınca tur atlayan taraf da İngiliz ekibi oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak ise Liverpool forması ile 90 dakika sahada mücadele etti. - İSTANBUL

Liverpool çeyrek finalde
Liverpool çeyrek finalde
Liverpool çeyrek finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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