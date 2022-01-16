Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Brentford maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Brentford bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Brentford maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor