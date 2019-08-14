Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı

- Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptıİSTANBUL - Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park'a giriş yaptı.

14.08.2019 21:13
Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı

- Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı
İSTANBUL - Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park'a giriş yaptı.
UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool'u çok sayıda taraftar karşıladı.

Kaynak: İHA
Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı
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