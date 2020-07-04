Liverpool Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Aston Villa maçı hangi kanalda? Liverpool Aston Villa şifresiz mi?
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Liverpool Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Aston Villa maçı hangi kanalda? Liverpool Aston Villa şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maçlardan biri Liverpool Aston Villa maçına kısa bir süre kaldı. Lig yarışında önemli müsabakalardan biri olan Liverpool Aston Villa hakkında Liverpool Aston Villa maçı hangi kanalda? Liverpool Aston Villa şifresiz mi? Liverpool Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Liverpool Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Aston Villa maçı hangi kanalda? Liverpool Aston Villa şifresiz mi?
04.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:31

Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Liverpool Aston Villa maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Liverpool Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Aston Villa maçı hangi kanalda? Liverpool Aston Villa şifresiz mi?

LİVERPOOL ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Liverpool Aston Villa maçı:

5 Temmuz Pazar 18:30'da oynanacak.

LİVERPOOL ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Aston Villa maçı BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

LİVERPOOL ASTON VİLLA ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool Aston Villa maçı ücretli platform olan BEINSPORTS 'tan yayınlanacak.

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