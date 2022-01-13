Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Arsenal maçı şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Arsenal karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Arsenal maçı şifresiz mi? Liverpool - Arsenal maçı hakemi kim? Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Arsenal İngiltere Lig Kupası maçı, 13.01.2022 Perşembe saat 22.45'te başlayacak.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Arsenal maçı beinSport'tan yayınlanacak

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Arsenal maçını izlemek içi beinSport kullanıcısı olmalısınız.

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