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Liverpool - Arsenal maçı ertelendi

Liverpool - Arsenal maçı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de 6 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Arsenal - Liverpool maçı artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere'de 6 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Arsenal - Liverpool maçı artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ve Liverpool'un, Lig Kupası'nda perşembe günü oynanması planlanan Yarı Final ilk maçı, Liverpool kadrosu ve teknik ekibinde yaşanan covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 20 Ocak'a ertelendi.

Liverpool, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorlu bir dönemden geçtiklerine vurgu yaparak, İngiltere Federasyonu ve Arsenal kulübüne teşekkür mesajı yayımladı.

Öte yandan İngiliz ekibi, artan vakalar nedeniyle antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

(İHA)

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