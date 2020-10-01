Liverpool - Arsenal İngiltere Lig Kupası maçı saat kaçta başlayacak? Liverpool - Arsenal maçı ücretsiz izlenebilecek mi? Nerede yayınlanacak?
01.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:55
Liverpool ve Arsenal karşılaşması Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacaktır. İngiltere Lig Kupası maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Peki Liverpool - Arsenal ne zaman başlıyor? Maç ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen Liverpool - Arsenal maçına dakikalar kaldı. Peki maç saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler nelerdir? Hangi kanalda yayınlanacak?
LİVERPOOL - ARSENAL İNGİLTERE LİG KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere Lig Kupası maçı olan Liverpool-Arsenal maçı bu akşam 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45 'de başlayacaktır.
LİVERPOOL - ARSENAL İNGİLTERE LİG KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Liverpool-Arsenal maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz.
LİVERPOOL - ARSENAL İNGİLTERE LİG KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Liverpool ile Arsenal arasındaki İngiltere Lig KupasıMaçı Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.