Liverpool - Arsenal İngiltere Lig Kupası maçı saat kaçta başlayacak? Liverpool - Arsenal maçı ücretsiz izlenebilecek mi? Nerede yayınlanacak?

Liverpool ve Arsenal karşılaşması Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacaktır. İngiltere Lig Kupası maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Peki Liverpool - Arsenal ne zaman başlıyor? Maç ne zaman başlayacak?