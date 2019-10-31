Liverpool, Arsenal'ı penaltılarla geçti

31.10.2019 01:22

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Liverpool maçın 7. dakikasında Arsenallı Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Arsenal, 19. dakikada Lucas Torreira, 26. ve 36. dakikalarda Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Liverpool'dan James Milner'ın 43. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarı 3-2 bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 62. dakikada Divock Origi'nin attığı gollerle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Joseph Willock takımını 70. dakikada attığı golle tekrar öne geçirse de, Divock Origi 90. dakikada tekrar ağları sarstı ve mücadelenin normal süresi 5-5 sonuçlandı.

Uzatmalarda gol olmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

Ev sahibi ekip, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura çıktı.

Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı.

Kaynak: AA