Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 mağlup etti.
Ligin 30. haftasında son şampiyon Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.
Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya