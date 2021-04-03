Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı
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Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Liverpool, Arsenal deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 30. haftasında son şampiyon Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, 64 ve 82. dakikalarda Diogo Jota ile 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 49'a çıkaran Liverpool 5. sıraya yükselirken, 42 puanlı Arsenal 9. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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