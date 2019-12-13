Liverpool, Alman teknik adam Jurgen Klopp'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

13.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:32

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.



52 yaşındaki Alman antrenörün bir önceki sözleşmesi 2022 yılında bitiyordu. Liverpool Kulübü, söz konusu haberi Klopp'un ağzından duyurdu. KloPp, "Bir anlaşma yaptık ve aramızdaki sözleşmeyi 2024'e kadar uzattık, Bu, kimileri için iyi kimileri içinse kötü haber" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle