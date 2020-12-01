Liverpool - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
01.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:59
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Liverpool - Ajax maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
LİVERPOOL - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Liverpool - Ajax maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
LİVERPOOL - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Liverpool - Ajax maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.
LİVERPOOL - AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Anfield, Liverpool'da oynanacak.