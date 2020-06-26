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BBC

Liverpool, 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu

Liverpool, 30 yıl sonra Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

Liverpool, 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu
26.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 02:05

Liverpool, 30 yıl sonra Premier Lig'de mutlu sona ulaştı. Bu, Liverpool'un 19'uncu lig şampiyonluğu. Liverpool, en son 1989-90 sezonundan şampiyon olmuştu.

86 puanı bulunan Liverpool'un en yakın rakibi 63 puandaki Manchester City bu akşam Chelsea'ye 2-1 kaybetti.

Kalan maçlarda aradaki fark kapanmayacağı için Liverpool da şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğa uzanan takımın Liverpool olması, aradaki puan farkından dolayı birkaç aydır bekleniyordu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Liverpool taraftarlarına, kutlamalar için sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları çağrısı yapılıyor.

Şampiyonluğunu garantilemesine rağmen Liverpool'un kalan maçlarda, Liverpool'un Manchester City'nin 100 puanlık rekorunu kırıp kıramayacağı merak ediliyor.


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Rekorlarla dolu bir sezon

Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, bu sezon olağanüstü bir performans gösterdi.

Ligde oynadığı maçların yüzde 90'ından galibiyetle ayrılırken, sadece bir kez kaybetti ve iki maçta da berabere kaldı.

Liverpool, bu sezon 28 maçı kazandı. Kalan yedi maçta dört galibiyet daha alması halinde, bu alanda Premier Lig rekorunu da egale etmiş olacak.

31 haftada 70 gol kaydeden Liverpool, kendi kalesinde ise sadece 21 gol gördü.

Liverpool, geçen sezon hem finalde Tottenham'ı yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş hem de İstanbul'da oynanan finalde Chelsea karşısında Süper Kupa'yı kazanmıştı.

BBC
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