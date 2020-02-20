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Liverpool 22 kat kazandırdı

Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
Liverpool 22 kat kazandırdı

Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.


Türkiye'nin yasal şans oyunları sitesi www.misli. com'da her hafta 'a oynayanlar paralarına para kattılar. İngiliz ekibinin ilk galibiyetine 100 TL oynayan bir bahissever tüm kazancını dokunmadan her hafta Liverpool galibiyetine yatırdığı takdirde 17 maç sonunda yaklaşık 222 katı oran kazanmış olacaktı.



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Kaynak: Hürriyet

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