Livanur Yalçın, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Livanur Yalçın, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

24.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:31
Livanur Yalçın, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli Trampolin Cimnastik Sporcusu Livanur Yalçın, önümüzdeki yıl Rusya'da düzenlenecek olan 2021 Avrupa Şampiyonası'na korona virüs tedbirleri kapsamında antrenörü Buğra Karaman ile hazırlanıyor.

Milli Trampolin Cimnastik Sporcusu Livanur Yalçın, önümüzdeki yıl Rusya'da düzenlenecek olan 2021 Avrupa Şampiyonası'na korona virüs tedbirleri kapsamında antrenörü Buğra Karaman ile hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu Livanur Yalçın'ı ziyaret ederek antrenmanını izledi.

Cimnastiğin son dönemlerde yükselişte olduğunu ve başarılar elde edildiğini söyleyen Güven, "Tüm branştaki sporcularımıza elimizden gelen maddi ve manevi desteği sağlıyoruz. Livanur Yalçın'da bunlardan biri. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var Livanur da çok iyi hazırlanıyor ümit ediyoruz ki Livanur Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönecektir" dedi. - KARABÜK

Livanur Yalçın, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Livanur Yalçın, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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