Liv Hospital Ulus: "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.
24.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.
Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Terim'in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi.
Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.
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Kaynak: AA