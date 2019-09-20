20.09.2019 21:52

Liv Hospital, '2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu'nu gerçekleştirdi

ANKARA - Liv Hospital ev sahipliğinde, Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği işbirliğinde Ankara Plaza Hotel'de '2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu' gerçekleştirdi. Sempozyuma Onursal Başkan olarak katılan MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Uzm. Hem. Emel Gümüş, değişen dünya düzenine hemşirelerin adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.

'2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu' Ankara Plaza Hotel'de gerçekleştirildi. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi, sağlıkta kalite standartları sürecinde hemşirelerin rolü, tek kullanımlık malzemelerin yönetimi, ameliyat öncesi ve sonrası hastaları etkileyen faktörlerin konuşulduğu sempozyuma Uzm. Hem. Türkan Dingil, Hem. Muhdedir Caner, Uzm. Mahperi Kavak başkanlık yaptı.

"Dün bildiğiniz sizi buraya getirdi ancak yarın burada kalmak için yeterli olmayacak"

Liv Hospital Ankara ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma Türkiye genelinde birçok hemşire katılım sağladı. Hemşirelerin giderek değişen ve gelişen dünya şartlarına uyum sağlaması konusunda açıklamalarda bulunan MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, "Cerrahi hemşireliği denilince en geniş çerçevede mesleğe bakmak en derin ve kapsamlı şekilde süreci ele almak gerekir. Amacımız, cerrahi bilimlerinde artan ve değişen bakım talebini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi yorumlayarak başta bakımına yansıtabilen, cerrahide kanıt temelli bakım sunabilen uzman hemşireler yetiştirmektedir. Cerrahi hemşireliği genel olarak ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hastanın değerlendirilmesi, olası risklerin belirlenmesi ve azaltılması, perioperatif süreçte hasta bakımı, kanıt temelli bakım uygulamaları ve cerrahi komplikasyonların önlenmesini kapsar. Dünya değişiyor, hemşireler olarak biz de bu değişme uyum sağlamak durumundayız. Dün bildiğiniz sizi buraya getirmiş olabilir ancak yarın burada kalmanız için yeterli olmayacaktır. Hemşirelerimizi dünyanın dijitalleştiği, değiştiği bu sürece ayak uydurmalı gelişim ve değişimleri yakından takip ederek kanıta dayalı hemşirelik sürecine adapte etmeliyiz" dedi.

"Hemşirelik vazgeçilmez değere sahip bir meslektir"

Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahperi Kavak, hemşirelerin gerekli donanıma sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Hemşirelik insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde vazgeçilmez değere sahip mesleklerdendir. Mesleğin önemi; insanın kendisine yeterli olamadığı durumlarda onun kendisinin; eli, kulağı, gözü olarak koruyan kollayan olduğu için önemli. Hemşirelerin kendilerini özenle yetiştirmesi çok önemlidir. Topluma kaliteli hemşirelik hizmeti verilmesinde kendilerinin yetkin ve yeterli kılacak davranışların, teknik becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Günümüzde her alanda hızlı ve sürekli değişim yaşanmakta ve bunların sonucu da insanı çok yakından ilgilendirmekte. Özellikle tıp ve teknolojide yaşanan gelişmeler hayatımıza birçok katkı sağladığı gibi diğer yandan sağlık bakımının verildiği alanlarda da hizmetlerin daha karmaşık bir hale gelebilmesine sebep olabilmektedir. Hemşireler dünyadaki değişim ve gelişimleri sürekli izlemeli ve bunlarla baş etmede gerekli donanıma sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Saha bizden ne istiyorsa onu uyguluyoruz"

Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhdedir Caner, derneğin kuruluş aşamasından bahsederek derneğin sağladığı eğitim programlarının saha çalışanlarına uygun şekilde tasarlandığının altını çizdi. Caner, "Biz parmakla gösterilecek 3 arkadaşla yola çıktık. Biz kendimizi temsil edeceğimiz, sahadaki arkadaşlarımızın çıkıp sahnede konuşabilecekleri bir eğitim anlayışını Türkiye'ye yayalım düşüncesiyle 25 Ekim 2017 tarihinde yola çıktık. Derneği kurduktan sonra, dernek yapısı olarak üye yapma yoluna hiçbir zaman gitmedik. Yaklaşık 2 bin civarında da kayıtlı üyemiz mevcut. İlk ciddi eğitim toplantımızı İstanbul'da yaptık. Biz durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de eğitim anlamında hemşireliğe ciddi anlamda yatırım yapıldığını düşünüyoruz. Şubat 2018'de Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği'ni kurduk. İki dernek şu an birlikte yol alıyoruz. Tüm etkinliklere birlikte katılıyoruz. Çünkü cerrahinin olduğu yerde enfeksiyon vardır. Eğitim programlarını hazırlarken sahayı ciddi bir şekilde soruşturuyoruz. Saha bizden ne istiyorsa onu programlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mesleğimizi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz"

Liv Hospital Ankara Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Türkan Dingil, cerrahi hizmetler konusunda en önemli kısmın cerrahi alan enfeksiyonları olduğunu söyledi. Dingil, "Biz Liv Hospital Ankara olarak ilk kez iki güzide dernekle bir araya gelerek mesleğimiz adına elimizi taşın altına koyduk. Ulusal ve uluslararası bilimin ışığında mesleğimizi hak ettiği değere ulaştırmayı misyon edindik. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan cerrahi hemşireliğin tarihsel gelişimi incelendiğinde bazı kaynaklarda ilk yaralanan hastayla başladığı kabul edilmektedir. Sağlık çalışanlarının içinde olduğu ve yoğun bir şekilde hastanelerde yaptığımız uygulamalarda cerrahi hizmetler çok önemli rol oynar. Cerrahi hizmetlerin de en kapsamlı kısmı cerrahi alan enfeksiyonlarıdır. Bu bağlamda düzenlediğimiz '2. Cerrahi Sempozyumu'nda değinilecek konular bütün sağlık çalışanları açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA