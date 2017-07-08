Litvanyalı Toptancı Türk Lokumu İthal Etmek İstiyor

Litvanyalı bir müşteri 11 Avrupa ülkesine dağıtımlarının olduğundan bahisle kuruyemiş, kuru meyve çeşitleri ve Türk lokumu çeşitleri konusunda Türkiye'den tedarikçiler aramaktadır.

Litvanyalı Toptancı Türk Lokumu İthal Etmek İstiyor

Litvanyalı bir müşteri 11 Avrupa ülkesine dağıtımlarının olduğundan bahisle kuruyemiş, kuru meyve çeşitleri ve Türk lokumu çeşitleri konusunda Türkiye'den tedarikçiler aramaktadır.

Kaynak: Dunya.com