Litvanyalı kadın dövüşçü, tartıldıktan sonra yere yığıldı

ABD'nin Vegas kentinde düzenlenecek Karma Dövüş Sanatları (UFC) müsabakası öncesi tartıya çıkan Litvanyalı dövüşçü Yulia Stolyarenko, aniden dengesini yitirerek bayıldı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Vegas kentinde 21 Mart'ta yapılması planlanan UFC müsabakası öncesi tartıya çıkan Litvanyalı dövüşçü Yulia Stolyarenko aniden dengesini yitirerek,bayıldı. Görevlilerin yardımıyla ayağa kaldırılan Stolyarenko, sağlık çalışanlarının getirdiği sedyeyle hastaneye götürüldü. Stolyarenko'nun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı