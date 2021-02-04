Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

04.02.2021 00:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:25
Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol heyecanı FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Litvanya - Türkiye maçı karşılaşmasıyla devam ediyor. Basketbolseverler Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Litvanya - Türkiye maçı gerçekleşecek. Peki, Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı Litvanya - Türkiye maçı karşılaşması, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Litvanya - Türkiye maçı, TRT Spor 2, FIBA TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, TRT Spor 2 , Digiturk 87, Turkcell TV+ 71, Kablo TV 242, Tivibu 85, Vodafone TV 72 ve web kanalları üzerinden de izlenebilecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçı heyecanında Litvanya - Türkiye maçı, Türkiye saatiyle 18:00'da başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 00:30:56. #1.14#
title