Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol heyecanı FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Litvanya - Türkiye maçı karşılaşmasıyla devam ediyor. Basketbolseverler Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Litvanya - Türkiye maçı gerçekleşecek. Peki, Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme maçı Litvanya - Türkiye maçı karşılaşması, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Litvanya - Türkiye maçı, TRT Spor 2, FIBA TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, TRT Spor 2 , Digiturk 87, Turkcell TV+ 71, Kablo TV 242, Tivibu 85, Vodafone TV 72 ve web kanalları üzerinden de izlenebilecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçı heyecanında Litvanya - Türkiye maçı, Türkiye saatiyle 18:00'da başlayacak.