Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini 'devlet başkanı' olarak tanıdı
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Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini 'devlet başkanı' olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Belarus'ta muhalefetin lideri Svetlana Tihanovskaya'yı 'ülkenin seçilmiş lideri' olarak tanıdığını duyurdu.

Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini 'devlet başkanı' olarak tanıdı
11.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:27

 Litvanya Parlamentosu, Belarus'ta muhalefetin lideri Svetlana Tihanovskaya'yı 'ülkenin seçilmiş lideri' olarak tanıdığını duyurdu.

Litvanya Parlamentosu'nda kabul edilen karar tasarısında, Svetlana Tihanovskaya'nın 'Belarus'un meşru lideri' ve muhaliflerin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi'nin ülke halkının tek meşru temsilci organı olarak tanınmasına yönelik uluslararası topluma çağrı yapıldı. Tihanovskaya için 'Belarus'un seçilmiş lideri' ifadesi kullanılan metinde, Litvanya Parlamentosu'nun Belarus'ta 'yeni ve şeffaf devlet başkanlığı seçimleri yapılması' önerisini desteklediği ifade edildi.

MUHALİFLER İÇİN MALİ DESTEK ÇAĞRISILitvanya Parlamentosu'nun Aleksandr Lukaşenko'yu 'Belarus'un yasa dışı lideri' olarak kabul ettiği belirtilirken, Lukaşenko'nun Rusya ile imzalayacağı yeni anlaşmalar da dahil olmak üzere, iç ve dış politikada iktidarını meşrulaştırmaya yönelik atacağı her türlü adımın 'Belarus halkına karşı suç' olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Belarus'ta demokratik seçimlere gidilmesi için ülkedeki muhaliflere mali destek sağlanması çağrısı da yapıldı.NELER OLMUŞTU?

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimleri mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oy ile kazandığının ilan edilmesi sonrasında 'seçimlere hile karıştığı' iddiasıyla ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Oy oranı yüzde 10,1 olarak açıklanan muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya, ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Litvanya'ya gitmişti. Tihanovskaya'nın 'iktidarın baskısı' nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı iddia edildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise ülkesinde Batı destekli 'renkli devrim' senaryosu uygulandığını ileri sürmüştü.


Kaynak: DHA

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