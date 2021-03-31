Litvanya - İtalya kaç kaç? Litvanya - İtalya hangi kanalda, maç bitti mi? Litvanya - İtalya maçı şifresiz mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Litvanya - İtalya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Litvanya - İtalya maçı şifresiz mi? Litvanya - İtalya kaç kaç? Litvanya - İtalya hangi kanalda, maç bitti mi?
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2022 Dünya Kupası'nda futbol büyük önem taşıyan maçta Litvanya - İtalya maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Litvanya - İtalya kaç kaç? Litvanya - İtalya hangi kanalda, maç bitti mi? Litvanya - İtalya maçı şifresiz mi?
LİTVANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Litvanya - İtalya, 2022 Dünya Kupası maçı 31 03 2021Çarşamba günü oynanıyor. Maçın başlama saati 21.45
LİTVANYA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanya - İtalya maçı yayın bilgisi bulunmuyor..
LİTVANYA - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Litvanya 0-1 İtalya maç devam ediyor.