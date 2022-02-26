Litvanya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
AA, Mehmet Alaca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülke hava sahasının gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatılacağını bildirdi.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülke hava sahasının gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatılacağını bildirdi.
Simonyte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Litvanya'nın hava sahasını gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatacaklarını belirtti.
Simonyte, "Saldırganların uçaklarına özgür gökyüzünde uçuş yok." ifadesini kullandı.
AA / Mehmet Alaca - Güncel