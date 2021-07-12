Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye geliyor
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Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye geliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

LİTVANYA Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

LİTVANYA Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye-Litvanya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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