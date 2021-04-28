Litvanya'dan Gürcistan'ın AB ve NATO ile entegrasyonuna destek

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile entegrasyonu sürecine destek verdiklerini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile entegrasyonu sürecine destek verdiklerini söyledi.

Landsbergis resmi temaslarda bulunduğu Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı İrakli Garibaşvili, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ve Parlamento Başkanı Kakhaber Kuçava ile ayrı ayrı görüştü.

Landsbergis ile Gürcü mevkidaşı Zalkaliani, Tiflis'te Dışişleri Bakanlığında basına kapalı baş başa görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel gelişmeleri, Gürcistan'ın NATO ve AB ile devam eden entegrasyon sürecini ele aldı.

Görüşmeler ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zalkaliani, Landsbergis'in Gürcistan'da bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Litvanya'nın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye verdiği güçlü destek için Landsbergis'a teşekkür eden Zalkaliani, Landsbergis'in Tiflis ziyaretinin bu desteklerin açık bir örneği olduğunu belirtti.

Landsbergis de konuşmasında, Zalkaliani ile görüşmesinde Kafkasya bölgesindeki güvenlik konularını değerlendirdiklerini kaydederek iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini kaydetti.

Gürcistan'ın AB ve NATO ile entegrasyonunu güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade eden Landsbergis, "Litvanya'nın Gürcistan'ın, Gürcü halkın gerçek dostu olduğunu ve Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik özlemlerinin gerçek destekçisi olduğunu vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Landsbergis, Zalkaliani ile görüşmesinin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Başbakanı Garibaşvili ve Parlamento Başkanı Kuçava ile ayrı ayrı bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Landsbergis, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattı yakınlarında Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Ayrıca bugün muhalefet partilerin liderleri ile de görüşecek Landsbergis'in ziyareti yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili