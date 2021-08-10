Litvanya'dan düzensiz göçmen akınına karşı Belarus sınırına 500 kilometrelik telden duvar
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Litvanya'dan düzensiz göçmen akınına karşı Belarus sınırına 500 kilometrelik telden duvar

Litvanya'dan düzensiz göçmen akınına karşı Belarus sınırına 500 kilometrelik telden duvar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Litvanya parlamentosu düzensiz göçmen akınını durdurmak için Belarus sınırına telden duvar örülmesini onayladı.

Litvanya parlamentosu düzensiz göçmen akınını durdurmak için Belarus sınırına telden duvar örülmesini onayladı. Yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda olacak tel duvarın maliyetinin 150 milyon euroya mal olması bekleniyor.

Litvanya parlamentosu, hükümetin çoğunluğunu Iraklı ve Afganistanlıların oluşturduğu kaçak göçmen akınını durdurmak için Belarus'la olan sınırına telden duvar örülmesine yönelik yasa tasarısını onayladı. Söz konusu duvarın örülmesi geçtiğimiz mayıs ayından bu yana gittikçe artmakta olan düzensiz göçmen akını üzerine gündeme gelmişti.

Litvanya parlamentosunun onayından geçen duvarın inşasının 2 yılı bulabileceği belirtilirken, maliyetinin ise 150 milyon euro olması bekleniyor. 670 kilometrelik Litvanya-Belarus sınırının 500 kilometrelik kısmına örülecek duvarın maliyetinin, hükümet bütçesinden karşılanması planlanıyor.

Düzensiz göçmen sayısında büyük artış

Öte yandan geçtiğimiz sene Belarus-Litvanya sınırında 81 kaçak göçmen yakalanırken, bu sene Litvanyalı sınır koruma görevlileri tarafından yakalanan kaçak göçmen sayısının 4 bin olduğu açıklandı.

"Göçmen akımı Belaruslu yetkililerin kasıtlı eylemlerinin sonucu"

Litvanyalı yetkililer, göçmen sayısındaki artışın Minsk yönetiminin kasıtlı eylemlerinin sonucu olduğuna, bunun Litvanya'nın Belaruslu muhaliflere verdiği destek ve AB'nin uyguladığı yaptırımlara bir yanıt olduğunu düşünüyor. Litvanya-Belarus ilişkileri, Litvanya'nın Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Svetlana Tikhanovskaya'nın da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu muhaliflere sığınma hakkı vermesi ve geçtiğimiz haziran ayında Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilip gazeteci Roman Protaseviç'in kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından bozulmuştu.

Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün düzenlediği basın toplantısında, komşu Baltık ülkelerinden geri gönderilecek düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. - VARŞOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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