Litvanya'da Cumhurbaşkanlığını bağımsız aday Nauseda kazandı

Litvanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız aday Gitanas Nauseda kazandı.

Bağımsız aday Gitanas Nauseda, Litvanya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 66,72 oy alan Nauseda zaferini ilan etti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ekonomist Nauseda Vatan Birliği, Demokratlar ve Litvanyalı Hristiyanlar partilerinin ortak adayı Ingrida Simonyte'yi geçmeyi başardı.

LRT televizyon kanalına göre, Simonyte yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de Nauseda'yı kutladı. Nauseda, önceliğinin Litvanyalıların refahı için koşullar hazırlamak olduğunu açıkladı. - VILNIUS

Kaynak: İHA