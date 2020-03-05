Litvanya'da bir kişi koronavirüse yakalandığından şüphelendiği eşini banyoya kilitledi
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Litvanya'da bir kişi koronavirüse yakalandığından şüphelendiği eşini banyoya kilitledi

Litvanya’da bir adam çocuklarının yardımıyla, koronavirüs Covid-19’a yakalandığı şüphesiyle eşini evinin banyosuna kapattı. Kadının serbest bırakılması için Litvanya polisi müdahale etmek zorunda kaldı

05.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:41
Litvanya'da bir kişi koronavirüse yakalandığından şüphelendiği eşini banyoya kilitledi

'da bir adam çocuklarının yardımıyla, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle eşini evinin banyosuna kapattı. Kadının serbest bırakılması için Litvanya polisi müdahale etmek zorunda kaldı.


Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Polis Teşkilatı sözcüsü Ramunas Matonis, "Kadının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle, eşi ve iki yetişkin oğlu tarafından banyoya kapatıldığı ihbarını aldıktan sonra, ekiplerimiz kadını kurtarmak için müdahale etti" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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