Litvanya'da bir kişi koronavirüse yakalandığından şüphelendiği eşini banyoya kilitledi

05.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:41

Litvanya'da bir adam çocuklarının yardımıyla, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle eşini evinin banyosuna kapattı. Kadının serbest bırakılması için Litvanya polisi müdahale etmek zorunda kaldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Polis Teşkilatı sözcüsü Ramunas Matonis, "Kadının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle, eşi ve iki yetişkin oğlu tarafından banyoya kapatıldığı ihbarını aldıktan sonra, ekiplerimiz kadını kurtarmak için müdahale etti" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle