Litvanya'da Bir Bebek Aşırı Derecede Alkollü Doğdu

Avrupa'nın Baltik ülkelerinden Litvanya'da yeni doğan bir bebeğin kanında doğum anında yüksek derecede alkol tespit edildi. Kız bebeğin kanında 4 promil, yani 1 litre kanda 4 gram oranında alkol bulundu. Bu oranın yetişkin bir birey için de çok fazla olduğuna dikkat çeken doğum uzmanları, bebekte kalıcı hasarların olabileceğini belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır doğum uzmanı olan Natalia Grigorieva, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, bebeğin sağlık durumununsa ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle