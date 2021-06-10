Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: "Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor"
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: "Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor"

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: 'Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor'
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının dünya genelinde tüm platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının dünya genelinde tüm platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Nauseda, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'da, Güney Osetya'nın işgal hattında Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Khurvaleti köyünde bir açıklama yapan Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununun devam ettiğini belirtti.

Abhazya ile Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu ifade eden Nauseda, "Biz buraya, Litvanya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmediğini söylemeye geldik." dedi.

Söz konusu bölgelerden savaş sonucu sürgün edilen Gürcistan vatandaşlarının kendi evlerine dönmeleri gerektiğini kaydeden Nauseda, "Ne yazık ki, bağımsız bir ülkenin ve bu durumda Gürcistan'ın topraklarını işgal etmek için belirli siyasetçilerin jeopolitik kararları sonucunda burada mahvolmuş bir hayat gördüm." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının tüm platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini kaydeden Nauseda, bu yönde Tiflis yönetimine destek vereceklerini söyledi.

Nauseda, Gürcistan temasları kapsamında yarın Gürcü mevkidaşı Salome Zurabişvili ile görüşecek.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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