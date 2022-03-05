Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü - Haberler

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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya- Ukrayna savaşını ve Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Nauseda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.

Baltık bölgesi dahil NATO'nun doğu kanadının savunmasının acil olarak güçlendirilmesi çağrısının yapıldığını aktaran Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil nükleer tesislere yönelik saldırısına uluslararası boyutta tepki gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığını ifade etti.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

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