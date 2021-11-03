Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti. Büyükelçi Degutis, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Degutis'in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

 AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor

AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title