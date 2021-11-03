Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Degutis'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti. Büyükelçi Degutis, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Degutis'in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.