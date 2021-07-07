Litvanya, Belarus'tan gelen mülteciler için Türkiye'den yardım istedi
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Litvanya, Belarus'tan gelen mülteciler için Türkiye'den yardım istedi

Litvanya, Belarus'tan gelen mülteciler için Türkiye'den yardım istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz" dedi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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