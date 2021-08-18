Litvanya: "Belarus güvenlik güçleri, göçmenleri Litvanya tarafına ittirdi"

Litvanya-Belarus arasında gerilim tırmanıyor.

Litvanya-Belarus arasında gerilim tırmanıyor. Litvanya Sınır Muhafız Servisi, Belaruslu güvenlik güçlerinin Salı günü 35 Iraklı göçmenden oluşan bir grubu sınırdan Litvanya topraklarına ittirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Belaruslu güçlerin ülke sınırları içine de girdiği savunuldu. Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Rokas Pukinskas, "Güvenlik güçleri, Litvanya sınır muhafızları tarafından defalarca sınırı ihlal ettikleri söylendikten birkaç dakika sonra bölgeyi terk etti" ifadesini kullandı. Belaruslu güçlerin Iraklı göçmenleri sınırdan geçirdiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, Dieveniskes köyü yakınlarında bir grup göçmenin çalıların arasından Litvanya tarafına ilerlediği ve arkalarında Belaruslu güvenlik güçlerinin olduğu görülüyor. Yaşanan olayın ardından Litvanya İçişleri Bakanlığı, 35 göçmenin Belaruslular tarafından "zorla itildiğini" ifade etti. İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Litvanya sınır muhafızlarının "provokasyona" yanıt olarak sınırda devriyeleri arttıracağını belirtti.

Litvanya-Belarus ilişkileri

Avrupa Birliği (AB) üyesi Litvanya Belarus'u, AB'nin Belarus'a uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Iraklı göçmenleri kasıtlı olarak Minsk'e getirmek ve ardından sığınma talebinde bulunmaları için sınırın diğer tarafına taşımakla suçluyor. Litvanya-Belarus ilişkileri, Litvanya'nın Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Svetlana Tikhanovskaya'nın da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu muhaliflere sığınma hakkı vermesi ve geçtiğimiz haziran ayında Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilip gazeteci Roman Protaseviç'in kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından bozulmuştu. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışan yasa dışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını duyurmuştu. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı