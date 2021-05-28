Litvanya 2 Belaruslu diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
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Litvanya 2 Belaruslu diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Litvanya 2 Belaruslu diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Litvanya, Belaruslu iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verdi.

Litvanya, Belaruslu iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verdi. Söz konusu kararla, Litvanya'nın Belarus'la karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı eden Letonya ile dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Litvanya, faaliyetlerinin diplomatik statü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle 2 Belaruslu diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'un Vilnius Büyükelçisi Valery Valerievich Baranovsky'nin Bakanlığa çağrıldığı ve Büyükelçilik çalışanı 2 kişinin faaliyetlerinin diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle nota verildiği bildirildi. "İstenmeyen kişi" ilan edilen 2 diplomata Litvanya'yı terk etmeleri için 7 gün süre tanınırken, açıklamada, "Söz konusu kararla Litvanya, aynı zamanda Minsk Büyükelçisi ve elçilik çalışanları temelsiz bir şekilde Belarus tarafından sınır dışı edilen Letonya ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etmektedir" denildi.

Letonya-Belarus arasında diplomatik kriz patlak vermişti

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, geçtiğimiz pazar günü Minsk'e zorla indirilerek muhalif gazeteci Roman Protasievich gözaltına alınmıştı. Daha sonra Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Riga Belediye Başkanı Martins Stakis, Belarus bayrağı yerine Belaruslu muhaliflerin kullandığı kırmızı-beyaz renkli bayrağı göndere çekmişti.

Bunun üzerine Belarus, Letonya Minsk Büyükelçisi Einars Semanis'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak söz konusu eylemi protesto etmiş, tüm Letonyalı diplomatların ülkeyi terk etmesini istemişti. Minsk'teki elçilik binasını korumak için yalnızca bir Letonyalı personelin Belarus'ta kalmasına izin verilirken, Letonya'nın tepkisi ise gecikmemişti. Letonya Dışişleri Bakanlığı da Belarus Riga Maslahatgüzarı dahil Belaruslu tüm diplomatik personeli "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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