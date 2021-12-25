Little Witch Nobeta İçin Yeni Bir Fragman Paylaşıldı

Yaklaşık 3 yıldır geliştirilen ve şu anda da Erken Erişim'de olan Little Witch Nobeta için yeni bir fragman yayınlandı.

Oyunun yayıncısı Justdan International ve geliştiricileri Papuya Games ile SimonCreative, Little Witch Nobeta için yeni bir fragman videosu yayınladı. Oyunun dövüş sistemini de yakından görmemize olanak sağlayan fragmanda ayrıca 2022'de duyurulacak önemli haberler den de bahsedildi.

Little Witch Nobeta yaklaşık 3 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından 24 Haziran 2020'de Erken Erişim olarak çıkış yapmış bir aksiyon shooter oyunu. Karakterimiz Nobeta ile hayatımızın gizemini çözmek için girdiğimiz bir kalede çeşitli maceralar yaşıyoruz. Çeşitli büyülü yetenekler öğrenirken bir yandan sihirli yaratıklarla dövüşüyor ve gizemli minik bir siyah kediyle arkadaş oluyoruz. Kalenin derinlerine indikçe gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Oyunu Steam'den Erken Erişim yoluyla deneyim eden oyuncuların yorumları bir hayli pozitif. Kimileri oyunun anime tarzındaki tasarımını beğendiğini söylerken kimileri de oynanış anlamında çok eğlendiğini söylüyor. Oyunun ayrıca souls-like etiketine sahip olduğunu ve giderek zorlaştığını da ekleyelim. Oyundaki düşmanlar ve bosslar da bir souls-like oyununda olması gerektiği gibi dizayn edilmiş, kendilerine özgü tasarımlara, saldırı düzenlerine ve mekaniklerine sahip. Siz kalede ilerleyip güçlendikçe onlar da çeşitlenip güçleniyor ve daha kompleks hale geliyor.

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Şu anda PC oyuncularının Steam üzerinden Erken Erişim olarak oynayabileceği oyun, 2022 yılında PlayStation, Nintendo Switch ve bilgisayarlar için tam sürüm ile çıkış yapacak. Oyunun geliştiricisi Steam'de paylaştığı notlarda oyunun şu anda 3 bölümden oluştuğu ama tam sürümle beraber bölüm sayısının da 6'ya ulaşacağını, tam sürümle beraber yeni düşmanların, bossların ve dillerin ekleneceğini söyledi. Ayrıca oyunun fiyatının Erken Erişim'den çıkmasıyla beraber artacacağı da paylaşılan notlar arasında. Oyunu şu anki indirimli fiyatı ise 16,65 TL.

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