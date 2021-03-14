Little Nightmares 2 oyunu bir milyondan fazla sattı

Little Nightmares 2 totalde bir milyondan daha fazla kopya satım işlemi gerçekleştirerek iyi bir başarı yakaladı. İnceleme puanları ile de işaretini çok önceden vermişti.

Little Nightmares 2 oyunu totalde bir milyondan daha fazla kopya satım işlemi gerçekleştirerek iyi bir başarı yakaladı. İnceleme puanları ile de işaretini çok önceden vermişti.

Little Nightmares 2 oyunu, Tarsier Studios tarafından yapılan korku temalı bir bulmaca platformudur. Yayınlanmasının bir ay sonra bütün platformlar içerisinde totalde bir milyondan daha fazla kopya sattı. Seri olarak ise oyun, bu vesile ile totalde beş milyondan daha fazla bir sayıda satış yapmış durumdadır.

Little Nightmares 2 Satış Detayları

Oyunun serisinin toplamda beş milyon kadar kopya satmasıyla, ilk oyunun bir milyonu geçmesiyle beraber iyi artış gösteren ekip, açıklamalarda bulundu. Herve Hoerdt ( Bandai Namco Entertainment Pazarlama Başkan Yardımcısı ) " Little Nightmares oyununun başarısından dolayı çok gurur duymaktayız ve hayranların çizgi romanlar ve oyunlar ile evreni kucaklamasına minnettarız " ifadelerini kullandı.

Selefinin dokusunu taşımakta olan ancak bambaşka bir aleme sürükleyen devam oyunu, oynayanların da beğenisini topladı. Mono ismindeki başında kese kağıdı bulunan bir çocuğu oynayarak yılan kafasına sahip bir öğretmen, tavan yüzeyinde sürünen bir doktor gibi figürlerden kaçılmaktadır.

Kaynak: Playerbros