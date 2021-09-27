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LİTROS SANAT'TA KEDİ SESİ VAR!

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LİTROS SANAT'TA KEDİ SESİ VAR!

Eklenme tarihi 27 Eylül 2021ABONE OL LİTROS SANAT'TA KEDİ SESİ VAR! Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat, sanat ve kedi konusunu işlediği yeni sayısında birbirinden renkli ve özel içerikleriyle okuru selamladı.

Eklenme tarihi 27 Eylül 2021

ABONE OL LİTROS SANAT'TA KEDİ SESİ VAR! Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat, sanat ve kedi konusunu işlediği yeni sayısında birbirinden renkli ve özel içerikleriyle okuru selamladı.

KEDİ VE SANAT BU SAYIDA BİR ARAYA GELDİ Bu sayısında kapağına şehrin daimi muhafızları olan kedileri taşıyan gazete; güncel haberler, röportajlar, portre, dört bucak kültür sanat haberler i, ayak üstü köşesi, kitaplık bölümü, dosya haberler ve ajanda ile zenginleşerek okura dopdolu bir içerik sunuyor.

ÖĞRENCİLERİ VE KIZININ DİLİNDEN NİDA TÜFEKÇİ

"İstanbul: Kediler Şehri" başlıklı haber le hayatımızın her alanında bizlerle olan kedileri ele alan gazete, 64 yıllık hayatını halk müziğine adayan Nida Tüfekçi ile ilgili bir dosyayı da okurun ilgisine sunuyor. Haber de Soner Özbilen, Gamze Tüfekçi, Orhan Hakalmaz ve Süleyman Şenel'in Tüfekçi ile olan anıları gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Litros Sanat'ın bu sayısında 'Bozkırda Altmışaltı', 'Adem'in Kekliği ve Chopin', 'Ah Mercimeğim' adlı hikaye kitaplarının yazarı Mustafa Çiftçi ile denemelerinin yer aldığı son kitabı Kalfa Uykusu'nu konu alan bir röportaj yer alıyor.

TÜRK MÜZİĞİNİN 'İNCİ'SİYDİ Litros Sanat'ın bu sayısında 75 yılını Türk musikisine adayan, korolar kuran ve yöneten, hocalık yapan, onlarca talebe yetiştiren İnci Çayırlı ile ilgili bir portreye yer veriliyor. Sanatçı Yücel Arzen'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için yapmış olduğu Hürriyet Çağrısı ile ilgili bir röportaj da gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Türk ve dünya edebiyatında kedi temasının işlendiği 6'sı yabancı toplam 12 eser de gazetenin kitaplık köşesinde kitapseverlerin ilgisine sunuluyor. Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinin konuğu ise tiyatro sanatçısı Osman Doğan.

Litros Sanat'ta Yıldız Ramazanoğlu "Fatih'in Avlusu", Naime Erkovan "Genç Hikayeciye Yol İşaretleri-II" ile Güven Adıgüzel "Munch'un Çığlıkları" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Kültür-sanatın dijital adresi Litros Sanat'ın yeni sayısına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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