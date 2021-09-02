LİTROS SANAT 16. SAYISIYLA YAYINDA!

Eklenme tarihi 2 Eylül 2021ABONE OL LİTROS SANAT 16. SAYISIYLA YAYINDA!

Eklenme tarihi 2 Eylül 2021

ABONE OL LİTROS SANAT 16. SAYISIYLA YAYINDA! Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat, dijitalleşmeyle birlikte hayatımızda yer edinen sesli kitaplarla ilgili kapsamlı bir dosyayı 16. sayısında okurun ilgisine sunuyor.

Dosya kapsamında son birkaç yılda gittikçe popülerleşen sesli kitapların tarihçesi ele alınarak seslendirme sanatçısı ve spiker Nisan Kumru ile sesli kitap dinleyicilerinin görüşlerine yer veriliyor. Gazetenin kitaplık köşesinde ise dünya üzerinde okunan ve e-kitap olarak ilgi gören eserlerle ilgili derleme yer alıyor.

AZERBAYCAN'IN BAHTİYARI LİTROS SANAT SAYFALARINDA Litros Sanat'ın bu sayısında Azerbaycan'ın halk şairleri arasında saygın bir yere sahip olan Bahtiyar Vahapzade'nin 84 yıllık yaşamı mercek altına alınıyor. "Azerbaycan'ın Bahtiyar'ı" başlıklı yazıda şairin kapsamlı bir portresine yer veriliyor. Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak eğitim veren The Cartoon Mill'i kuran Fatih Küçük ile yapılmış bir röportaj da okurun ilgisine sunuluyor. Röportajda, Kapadokya'da ikinci okullarını açtıklarının müjdesini veren Küçük ile ilham verici hikayesine ışık tutuluyor.

TUZCUOĞLU'NDAN SAMİMİ YANITLAR Bu sayıda oyuncu ve sinemacı Giray Altınok ile yapılmış bir röportaj, gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Röportajda Altınok, zorlu oyunculuk serüvenini okurla paylaşarak merak edilen soruları yanıtlıyor. Litros Sanat'tın bu sayısında ayrıca dijital platformlarda izlenebilecek film önerileri okurun ilgisine sunuluyor. Türkiye'den ve dünyadan güncel kültür sanat haberlerinin yer aldığı Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinin konuğu ise oyuncu İpek Tuzcuoğlu.

Litros Sanat'ta Bilen Işıktaş, "Gönüllü Sürgünde Bir Virtüöz: Pablo Casals", Merve Uygun "Bir Çocuk Yüreğinin Arzusu Olarak Düşler ve Rüya Ustası Dev" ile Mehmet Hakan Kekeç "Osman Gazi'nin Torunları Kurtarılmalı" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Litros Sanat'ın yeni sayısını okumak için tıklayın.

ESKİ SAYILARI OKUYAMADIYSANIZ… Zengin içeriğiyle her sayısı ayrı ilgi gören Litros Sanat gazetesinin önceki sayılarını da online olarak okuyabilirsiniz. Gazetenin arşiv sayılarına bu link üzerinden erişebilirsiniz.

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Kaynak: Habermetre