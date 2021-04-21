Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
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Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı

Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'ye çevre illerden litrelerce kaçak akaryakıt, alkol ve tüfek getiren 4 ayrı araca operasyon düzenlendi.

Denizli'ye çevre illerden litrelerce kaçak akaryakıt, alkol ve tüfek getiren 4 ayrı araca operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken kaçak malzemeler ise ele geçirildi.

Doğu ve çevre illerden Denizli'ye kaçak ürün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4 ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 300 litre kaçak şarap, 10 adet kaçak cep telefonu ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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