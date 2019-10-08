Litrelerce kaçak alkol üreten şüpheli yakalandı

Litrelerce kaçak alkol üreten şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

08.10.2019 14:27
Litrelerce kaçak alkol üreten şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 1 şahıs yakalandı. Polis ekipleri, yapılan aramalarda 11 adet 1 litrelik etil alkol, 10 adet yarım litrelik pet şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 12 adet rakı ve viski yapımında kullanılan anason kiti, 5 litrelik şişe içerisinde yarısı dolu el yapımı, 5 litrelik şişe içerisinde yarısı dolu el yapımı viski, 25 litrelik plastik bidon içerisinde 15 kilogram el yapımı rakı ve bir miktar cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Yakalanan şahıs hakkında polis ekipleri yasal işlem yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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