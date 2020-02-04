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NETFLİX'İN Türk Orijinal Belgesel dizisi Rise Of Empires: Ottoman'da Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, IMDb Starmetre sonuçlarında dünya starları arasında yer alırken, Türk oyuncular arasında 1'inci sıraya yerleşti.

04.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:41
Listenin 1'incisi



NETFLİX'İN Türk Orijinal Belgesel dizisi Rise Of Empires: Ottoman'da Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, IMDb Starmetre sonuçlarında dünya starları arasında yer alırken, Türk oyuncular arasında 1'inci sıraya yerleşti.

24 Ocak'ta yayına giren Rise of Empires: Ottoman'daki performansıyla beğeni toplayan Cem Yiğit Üzümoğlu, 11 milyonu aşkın kişi arasında 114'üncü, Türk oyuncular arasında ise 1'inci sıraya yerleşti. Tüm zamanlarda En İyi Türk Oyuncular kategorisinde ise 4'üncü oldu.



Kaynak: Snob Magazin

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