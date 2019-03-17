Listede Terör Örgütlerinin Verdiği 103 İsim Var"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Millet İttifakı'nın listelerinde terör örgütlerinin verdiği 103 ismin olduğunu savundu.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

İbadet eden insanlara saldırabilecek hale getirilen nefret birikiminin temellerine bakmak gerektiğini dile getiren Zeybekci, yaşananların Ortadoğu'da Müslüman dünyasında yıllardır sürdürülen katliamların, İsrail'in Kudüs'te yaptığı zulümlerin, dünyanın gözü önünde Bosna Hersek'te Müslüman avı safarisi düzenleyecek kadar sapkınlaşan tohumların son geldiği nokta olduğunu belirtti.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını "Kılıçdaroğlu ve HDP'nin adayı" olarak niteleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Kocaoğlu bana karşı aday çıkmadı. Parti meclisine adayın ismi verilecek oldu 'bu adama teslim etmeyin' dedi, koştu Ankara'ya gitti. Terör örgütüyle eşdeğer hale gelen parti başkanı 'İzmir'de kabul edebileceğimiz onaylayacağımız ortak bir aday çıkaracağız' diyerek ittifakı gösterdi. Aday ismi açıklandı aynı parti hemen ertesi sabah 'bizim adayımızdır, destekliyoruz' açıklaması yaptı. Cumhur İttifakı'nda nasıl her şey şeffafsa, meclis üyesi listelerinde AK Parti'nin ve MHP'nin adayları belliyse, onlar da şeffaf bir şekilde listede kimin hangi partinin adayı olduğunu söylesinler. İttifaklarını, listedekileri milletten niye saklıyorlar. Listede terör örgütlerinin verdiği (FETÖ-PKK) 103 isim var. Sabırla bekliyorum bunu açıklamalarını."

Kaynak: AA