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Liste Geri Güncel Efeler Kent Konseyi'nde Perihan Yıldırım Dönemi

Liste Geri Güncel Efeler Kent Konseyi'nde Perihan Yıldırım Dönemi
Habermetre - Haberler | Toplum

Efeler Kent Konseyi'nin yeni başkanı, Yeni İz Derneği Başkanı Perihan Yıldırım oldu.

Efeler Kent Konseyi'nin yeni başkanı, Yeni İz Derneği Başkanı Perihan Yıldırım oldu. 2019 - 2021 döneminde başkanlık görevini yürüten Gülsevil Ergünoğlu'nun aday olmadığı kongrede, Perihan Yıldırım 81 oy alarak başkanlığa seçildi.

Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, başkanlık için iki aday yarıştı. Adaylardan Zeybekgücü Spor Kulübü Başkanı Ahmet Pehlivan 2 oy alırken, Yeni İz Derneği Başkanı Perihan Yıldırım 81 oy alarak Efeler Kent Konseyi Başkanı oldu.

Kongrede konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi olarak kadınların yaşamını kolaylaştırmak ve onları özgürleştirebilmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde yaptığım ilk hizmet kreş açmak oldu. Pandemi döneminde de sağlık çalışanlarımıza yönelik otel kiralamıştık, aynı zamanda evlerinde şiddet gören kadınlar için de otel kiraladık. Bu otel ne yazık ki 3 gün içinde doldu, kadınlar çok şiddet gördü. Tüm proje ve çalışmalarımızda kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devem edeceğiz. Çalışmalıyız, üretmeliyiz, hakça paylaşmalıyız. Bu ilçenin en önemli gıda maddesi enginar. Enginarımızın değer kazanacağı ve yalnızca kadınların istihdam edileceği Tarımsal Ürün Fabrikası kurduk. Kadın Kooperatifimizi hayata geçirdik. Kadınlar kooperatifimiz aracılığı ile çalışarak alın terlerinin karşılığını alabilecek. Yeni seçilecek olan arkadaşımızı tebrik ediyor, genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. "

YÜRÜTME KURU

Yürütme kurulu üyelikleri ise şu isimlerden oluştu:

Adalet Çıbık, Remzi Çomakçı, Mevlüt Kenar, Barış Erbaş, Şule Çıvkaroğlu, Nurgül Çılgın, Rıza Akdeniz, Keriman Yılmaz, Mehmet Vergili, Mehmet Anıl Akgün, Veli Akkan, Dilek Özlü, Hacı Bekir Temur, Salih Eğerci, Semra Salcı, Mustafa Yılmaz, Abdullah Çavdar, Şerafettin Demircan, Hasan Dinçer, Özlem Güngörenler, Muzaffer Ergün, Büşra Elmaskaya, Yücel Balkım ve Hüsnü Selçuk.

Kaynak: Habermetre

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Liste Geri Güncel Efeler Kent Konseyi'nde Perihan Yıldırım Dönemi - Haberler
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