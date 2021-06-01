Liste Geri Güncel Efeler'in Bilgisayar ve Tablet Ödüllü Yarışmaları Sonuçlandı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarının sonuçları belli oldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarının sonuçları belli oldu.

Öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yarışmaları bilgisayar ve tablet ödüllü olarak düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Atık Projesi kapsamında; ilkokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi'ne online ve yüz yüze olarak başvuru yapan katılımcıların merakla beklediği yarışma sonuçları açıklandı. Ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler kitapçık haline getirilerek dağıtılacak.

Sonuçlanan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 50 adet bilgisayar ve tablet ödülünün yanı sıra başarı belgesi ve tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek. Ödül töreninin ise 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanırken, kesin tören tarihi dereceye giren öğrencilere bildirilecek.

Efeler Belediyesi Sanat Yönetmeni, Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına, Aydın ADÜ Eğitim Fak. Resim İş Öğretmenliği Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver, Eğitimci Yazar Şahin Yıldırım'dan oluşan Jüri Üyelerinin (Seçici Kurul) belirlediği sonuçlara göre ödül almaya hak kazanan isimler şöyle:

"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI SONUÇLARI

Ortaokul Kategorisi:

Birinci/ Ceyda Akbaş/ Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu

İkinci/ Alperen Osman Boy/ Özel Ege Atabey Koleji Ortaokulu

Üçüncü/ Elif Bilge Metin/ Özel Murat Yıldırım Koleji Ortaokulu

Mansiyon/ Ayaz Gündöndü/ Efeler Ortaokulu

Mansiyon/ Abdullah Alperen Elmaskaya/ Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu

Mansiyon/ Semiha Duru Varvil/ Özel Başak Koleji Ortaokulu

Lise Kategorisi:

Birinci/ Recep Tarık Ulaş/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi

İkinci/ Gülce Erdem/ Aydın Lisesi

Üçüncü/ Ayfer Naz Aydın/ Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Aysun Dide Çetin/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Deniz Ardıç/ Aydın Fen lisesi

Mansiyon/ Galip Efe Helvacıoğlu/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI

İlkokul Kategorisi:

Birinci/ Hanzade Aydaş/ Özel Başak Koleji İlkokulu

İkinci/ Azra Beril Karaduman/ Ticaret Odası İlkokulu

Üçüncü/ Gülistan Ebrar Sürücü/ Yörük Ali Efe İlkokulu

Mansiyon/ Nehir Gülce Aydın/ Halide Hatun İlkokulu

Mansiyon/ Zeynepnaz Karakaya/ Özel Bil Koleji İlkokulu

Mansiyon/ Zeynep Sare Ersen/ Aliye İzzetbegoviç İlkokulu

Ortaokul Kategorisi:

Birinci/ Buse Kurt/ Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu

İkinci/ Nazlı Şen/ Çeştepe Atatürk Ortaokulu

Üçüncü/ Zeynep Sena Caner/ Özel Başak Koleji Ortaokulu

Mansiyon/ Ekin Bağır/ Çeştepe Atatürk Ortaokulu

Mansiyon/ Beyza Dursun/ Özel Lider Okulları Ortaokulu

Mansiyon/ Emirhan Taş/ Nahit Menteşe Ortaokulu

Lise Kategorisi:

Birinci/ Zilan Yürükal/ Sosyal Bilimler Lisesi

İkinci/ Eylül Peren Çoktu/ Özel Kavaklı Anadolu Lisesi

Üçüncü/ Esat İlksoy/ Efeler Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Cevriye Şahin/ Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi

Mansiyon/ Mehmet Alp Erkmen/ Özel Kayabaşı Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Merve Aybike Tuna/ Aydın Lisesi

"DAHA TEMİZ BİR EFELER İÇİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SEÇİN" BAŞLIKLI "GERİ DÖNÜŞÜM" VE "SIFIR ATIK" TEMALI ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI

İlkokul Kategorisi:

Birinci/ Nilay Atik/ Umurlu Fatih İlkokulu

İkinci/ Mustafa Efe Varvil/ Aliye İzzet Begoviç İlkokulu

Üçüncü/ Azra Beril Karaduman/ Ticaret Odası İlkokulu

Mansiyon/ Nahide Elif Erdoğan/ Hacı Celal Oto İlkokulu

Mansiyon/ Zeynep Evranos/ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu

Mansiyon/ Simay Ceylan/ Özel Ege Atabey İlkokulu

Ortaokul Kategorisi:

Birinci/ Bensu Çetin/ Osman Yozgatlı Ortaokulu

İkinci/ Nisanur Ortatepe/ Hacı Celal Oto Ortaokulu

Üçüncü/ Beyza Dursun/ Özel Lider Okulları Ortaokulu

Mansiyon/ Hilal Berra Yiğit/ Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu

Mansiyon/ Rümeysa Koca/ Mustafa Kiriş Ortaokulu

Mansiyon/ Merve Altın/ 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu

Lise Kategorisi:

Birinci/ Melih Karaduman/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi

İkinci/ Emirhan Çetin/ Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Üçüncü/ Sanem Kemancı/ Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Çağan Bayar/ Aydın Lisesi

Mansiyon/ Barış Kılcıoğlu/ Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Mansiyon/ Nuh Alaca/ Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kaynak: Habermetre